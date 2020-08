Juventus-Lione, Sarri: “Qui si punta sempre a vincere, trionfare in A non era semplice. CR7 e Dybala? Rispondo così” (Di giovedì 6 agosto 2020) La Juventus si proietta alla sfida di Champions League contro il Lione.I bianconeri nella serata di venerdì affronteranno i transalpini nella sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale della competizione europea. Le parole dell'allenatore toscano nel corso dell'odierna conferenza stampa."Sono agnostico, non lo so. Non leggo niente, non guardo niente, mi riguarda poco. Siamo molto contenti di aver vinto il campionato più difficile della storia della Serie A per una serie di avvenimenti che ci sono stati. Siamo in un ambiente abituato a vincere e tutto viene attutito da questa abitudine, che non dovrebbe esserci perché la vittoria è sempre un evento straordinario. Ronaldo si sta allenando nella maniera giusta, ieri ha fatto un gol in allenamento di una bellezza assoluta. È ... Leggi su mediagol

