Scuola, lezioni a distanza solo per le superiori e le medie da 10 a 20 ore a settimana, in classe a rotazione (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (30 luglio)lezioni online. Sì, ma a rotazione. È questo il modello a cui sta pensando il ministero dell’Istruzione, lo stesso adottato a Torino dove a turno 5-6 studenti seguono le lezioni da casa. «Abbiamo nove classi su 37 con 26-27 ragazzi», spiega al Corriere della Sera la vicepreside dell’Istituto D’Azeglio Chiara Fornaro. «Abbiamo deciso che ogni settimana a rotazione 5-6 ragazzi per classe lavoreranno a distanza. Se c’è qualcuno che vive lontano da Torino o ha esigenze particolari, ne terremo conto. Le prime sono state escluse. E abbiamo rafforzato la connessione». Secondo il quotidiano la bozza per la ripartenza delle scuole a cui sta lavorando il ministero ... Leggi su open.online

