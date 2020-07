Regionali Puglia, oggi e domani si vota su Rousseau (Di giovedì 30 luglio 2020) di Antonella Laricchia, candidata alla Presidenza della Regione Puglia del MoVimento 5 Stelle Un’alleanza civica per rinvigorire la squadra del MoVimento 5 Stelle che da 5 anni in Puglia è in rete con numerosi punti di riferimento della società civile: a questo, abbiamo pensato già a ottobre del 2019, quando ormai da mesi era in vigore la possibilità offerta dalla modifica del regolamento del MoVimento 5 Stelle. Abbiamo coinvolto tutti: i portavoce comunali, parlamentari, europarlamentari, sindaci e i consiglieri Regionali, chiedendo a tutti di condividere quei preziosi contatti che spesso hanno arricchito le nostre proposte politiche nelle istituzioni. Nel frattempo, stavamo lavorando al programma elettorale, già da marzo 2019, anche se gli “esperti della politica” ci dicevano e ... Leggi su ilblogdellestelle

ivanscalfarotto : Proprio nella giornata in cui il consiglio regionale della Puglia non approva la doppia preferenza di genere, a… - M5S_Camera : Alleanze con le liste civiche per le regionali in Puglia, domani si vota su Rousseau - ItaliaViva : Regionali, Puglia, Italia Viva: 'Il nostro impegno affinché l'equilibrio di genere venga garantito' - mixc7 : RT @M5S_Senato: Regionali Puglia, oggi e domani si vota su Rousseau - il_Ghisa : Regionali Puglia, oggi e domani si vota su Rousseau -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Puglia Elezioni regionali, la Puglia boccia il doppio voto di genere. Pronto decreto del governo Corriere della Sera Puglia, Toscana e Sicilia. Le mete italiane da podio secondo Cna

Puglia sul gradino più alto del podio ... E rimane, di conseguenza, la paura di andare nelle aree più colpite, preferendo le regioni dove il virus ha fatto meno danni, senza nemmeno sottoporsi a ...

Pd in ansia: Toscana e Campania, quella linea rossa in casa dem...

Ma il timore di una sconfitta alle Regionali è solo una delle ragioni del nervosismo che si repsira a via del Nazareno C’è nervosismo nel Pd. E il motivo per cui a via del Nazareno la tensione si tagl ...

Puglia sul gradino più alto del podio ... E rimane, di conseguenza, la paura di andare nelle aree più colpite, preferendo le regioni dove il virus ha fatto meno danni, senza nemmeno sottoporsi a ...Ma il timore di una sconfitta alle Regionali è solo una delle ragioni del nervosismo che si repsira a via del Nazareno C’è nervosismo nel Pd. E il motivo per cui a via del Nazareno la tensione si tagl ...