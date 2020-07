Come funziona il Fisco degli esport (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il regime fiscale applicabile ai “nuovi” professionisti dell’intrattenimento online italiano (gamers ma anche, più in generale, agli streamers) viene spesso snobbato o comunque trattato in maniera molto superficiale. Ciò è dovuto da una parte alla scarsa conoscenza del settore da parte degli esperti (si tratta di un mercato giovane ed in veloce cambiamento, caratterizzato da modifiche repentine, spesso guidate da novità di carattere tecnologico), dall’altra per l’inesperienza degli stessi streamers, molto giovani e non avvezzi agli aspetti amministrativi e burocratici emergenti dal passaggio da hobby ad attività professionale. Gli streamers, sfruttando le proprie abilità di gamers e comunicative attraverso piattaforme diverse (si pensi, ad esempio a Twitch, YouTube o al più ... Leggi su wired

PE_Italia : ????Area Schengen: quali Paesi ne fanno parte e come funziona? Leggi e scoprilo qui?? - WRicciardi : importanti scienziati svedesi raccomandano di usare la Svezia come esempio di come “non” affrontare un’epidemia - sole24ore : Accordo sul #RecoveryFund, ecco come funziona: per la prima volta debito #Ue in comune. #Italia, uso dei fondi sott… - maxperri71 : RT @martinoloiacono: Su @atlanticomag racconto come funziona lo scudo Azzolina. Uno scudo che, grazie alla sistematica accusa di sessismo,… - mirkosaini : LinkedIn Boolean Search – che cos’ è e come funziona -

Ultime Notizie dalla rete : Come funziona Come funziona il “Superbonus 110%” Il Post Metro richiama tomahawk di bovino adulto Platinum Prime per presenza di Escherichia coli produttore di Shigatossine

Metro ha pubblicato il richiamo di un lotto di tomahawk di bovino adulto a marchio Platinum Prime per la presenza di Escherichia coli produttore di Shigatossine (STEC). Il prodotto interessato è vendu ...

Un vaccino contro il coronavirus funziona nei macachi

Come hanno spiegato al New York Times diversi esperti non coinvolti nella sperimentazione, i risultati ottenuti sui macachi sono incoraggianti, ma non ancora sufficientemente solidi per poter ...

Metro ha pubblicato il richiamo di un lotto di tomahawk di bovino adulto a marchio Platinum Prime per la presenza di Escherichia coli produttore di Shigatossine (STEC). Il prodotto interessato è vendu ...Come hanno spiegato al New York Times diversi esperti non coinvolti nella sperimentazione, i risultati ottenuti sui macachi sono incoraggianti, ma non ancora sufficientemente solidi per poter ...