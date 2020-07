Migranti, la Sicilia al collasso. Il procuratore di Agrigento: «Gli arrivi dei tunisini creano gravi problemi» (Di martedì 28 luglio 2020) La situazione è fuori controllo. Lo conferma l’allarme del procuratore di Agrigento. A Lampedusa non si ferma la raffica di sbarchi con l’hotspost ormai stracolmo. Altre tre barche, con 106, 13 e 9 immigrati a bordo, sono stati rintracciate dalla durante la notte, a largo di Lampedusa (Ag). Le persone sono state sbarcate al molo commerciale. E poi portate a centro di accoglienza dove gli ospiti sono arrivati a 872 a fronte di una capienza massima prevista per 95. Immigrazione, l’allarme del procuratore di Agrigento A preoccupare in queste ore sono soprattutto i flussi migratori che provengono dalla Tunisia. A lanciare l’allarme è il procuratore di Agrigento in una lunga intervista ... Leggi su secoloditalia

AnnalisaChirico : La movida urbana provoca scandalo, gli aperitivi dei giovani in spiaggia pure, e poi 100 migranti fuggono dal Cara… - MediasetTgcom24 : Caltanissetta,maxi fuga dal Cara: 100 migranti inseguiti da carabinieri #caltanissetta - RaffaeleFitto : Dopo Taranto e Brindisi ieri altri 340 #migranti sono stati trasferiti nel Cara di Bari dalla Sicilia, nonostante s… - GioPepi : NELLO MUSUMECI Troppi migranti . “ pretendo il rispetto della Sicilia ...” su SE È COSÌ blog di politica e fotogra… - Adri19510 : L'EUROPA HA 'DONATO' 209 MILIARDI ALL'ITALIA, COL CAVOLO CHE PRENDONO I MIGRANTI!!!! Migranti, nella notte continu… -