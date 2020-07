Buffy l'Ammazzavampiri: il secondo volume del reboot a fumetti da oggi in libreria (Di giovedì 23 luglio 2020) Anima e cuore, il secondo volume del reboot a fumetti di Buffy, arriva il 23 luglio, insieme alla nuova variant del primo apprezzato volume. Dopo che il primo volume della serie reboot a fumetti supervisionata dallo stesso Whedon e scritta da Jordie Bellaire è andato a ruba lo scorso maggio, saldaPress ha serrato i tempi e deciso di pubblicare quasi subito il secondo volume di Buffy L'Ammazzavampiri, intitolato ANIMA E CUORE (pagg. 120, euro 19,90 regular, euro 21 variant), disponibile da oggi. Lo stesso giorno sarà disponibile anche la nuova edizione variant del primo volume, disegnata da Eleonora Carlini, che nel nuovo ... Leggi su movieplayer

Buffy Summers: è bastato evocarne il nome per scatenare la nutritissima fanbase dell'unica e vera Ammazzavampiri in circolazione, e una delle più importanti icone pop degli ultimi 30 anni ...