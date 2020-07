Sgarbi istituisce l’«Osservatorio permanente per i diritti fondamentali» e riunisce al Senato scienziati, intellettuali e parlamentari. Ma è già polemica (Di mercoledì 22 luglio 2020) Vittorio Sgarbi chiama a raccolta scienziati, medici, intellettuali e parlamentari per discutere di Coronavirus. L’appuntamento è per lunedì 27 luglio alle 10,30 nella sala della Biblioteca del Senato, dove verrà presentato alla stampa l’«Osservatorio permanente per le libertà fondamentali». Quale sia l’obiettivo lo spiega Sgarbi così: «L’incontro ha la finalità di far dialogare con la politica e con il pensiero di filosofi quel mondo della scienza che ha assunto posizioni, come quelle di guido Silvestri, il quale ha fatto in molti casi considerazioni politiche e messo in discussione le scelte del Governo» Ma già si annunciano aspre ... Leggi su meteoweb.eu

«Dal Patto per la scienza – tuona Sgarbi – minacce e menzogne. La faccia di bronzo di Lopalco e gli interessi svelati di Roberto Burioni determinano gravi sospetti su questo Patto» ROMA – Vittorio ...

