Pechino Express da Rai2 si trasferisce su Sky e diventa Pekin Express

La notizia circolava sul web già da qualche giorno e finalmente ieri a seguito della rivelazione dei palinsesti SKY 2020/2021 è stato dichiarato ufficialmente: l'adventure game di Rai2, Pechino Express approda su Sky e cambia nome in Pekin Express. Sarà difficile per gli appassionati abituarsi al nuovo titolo dalle origini belga-irlandesi.

trash_italiano : Praticamente Rai 2 negli anni ha dato via X Factor, L’Isola dei Famosi e Pechino Express - trash_italiano : ?? Pechino Express passa ufficialmente a Sky e cambia nome in Pekin Express - IlContiAndrea : Il 17 settembre al via #XF2020 con Emma, Hell Raton e i ritorni di Manuel Agnelli e Mika. Per la prima volta le fas… - maliksvoicee : RT @ayrinl: Pechino Express su Sky ci insegna che a noi poveri il capitalismo ci sta togliendo anche l'intrattenimento più semplice, il pro… - BibiaBeYeYe11 : RT @nonecapate: La Rai che prova a giustificare la scelta di lasciare Pechino Express a Sky -