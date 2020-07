Bambino cade in un pozzo e muore: choc a Gorizia, era in gita con il campo estivo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un Bambino di 12 anni è caduto in un pozzo profondo una trentina di metri nel parco Coronini Cromberg a Gorizia. Secondo le prime informazioni, il ragazzino era con il centro estivo. Sul posto... Leggi su ilmessaggero

scorpio66966 : RT @Corriere: Gorizia, a 12 anni cade in un pozzo: era in gita con il centro estivo - CerchiamoDenise : ?? Tragedia durante il centro estivo, bambino precipita in un pozzo e muore La disgrazia è avvenuta nel parco di Pa… - alexarmuzzi : RT @Corriere: Gorizia, a 12 anni cade in un pozzo: era in gita con il centro estivo - AnnamariaBosia : RT @Corriere: Gorizia, a 12 anni cade in un pozzo: era in gita con il centro estivo - Corriere : Gorizia, a 12 anni cade in un pozzo: era in gita con il centro estivo -