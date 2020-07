Milan, Steubing dell’Eintracht Francoforte: “Scambio Rebic-André Silva da prendere in considerazione” (Di martedì 21 luglio 2020) Wolfgang Steubing, presidente del consiglio di sorveglianza dell’Eintracht Francoforte, ha parlato ai microfoni della Bild in merito alle difficoltà attuali del club tedesco nel prendere a titolo definitivo André Silva dal Milan: “Tutto ciò che costa denaro ci sta spingendo al limite in questo momento. Acquistare André Silva non sarebbe facile. In ogni caso, lo scambio con Ante Rebic deve essere preso in considerazione”. Al momento l’Eintracht Francoforte è minacciato da problemi finanziari e la valutazione del giocatore portoghese è di circa 20 milioni di euro, perciò uno scambio con Ante Rebic potrebbe fare al caso del club tedesco. Leggi su sportface

Più vicino lo scambio al termine della stagione tra Milan e Eintracht. André Silva potrebbe trasferirsi ... del consiglio di sorveglianza dell'Eintracht Francoforte, Wolfgang Steubing, alla Bild: ...

Il Milan e Ante Rebic vogliono proseguire insieme. Non solo fino alla scadenza del prestito fissata per giugno 2021, ma anche oltre. È necessario, però, trovare l'accordo con l'Eintracht Francoforte

Più vicino lo scambio al termine della stagione tra Milan e Eintracht. André Silva potrebbe trasferirsi ... del consiglio di sorveglianza dell'Eintracht Francoforte, Wolfgang Steubing, alla Bild: ...Il Milan e Ante Rebic vogliono proseguire insieme. Non solo fino alla scadenza del prestito fissata per giugno 2021, ma anche oltre. È necessario, però, trovare l'accordo con l'Eintracht Francoforte