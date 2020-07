Eolie, capodoglio rimane intrappolato nella rete illegale: “Furia” rischia la vita (Di martedì 21 luglio 2020) Lo hanno chiamato Furia l’energico capodoglio femmina la cui coda è rimasta intrappolata in una rete spadara al largo delle isole Eolie. Guardia Costiera, ambientalisti e biologi hanno tentato, per lunghe 48 ore, di liberare l’esemplare incastrato nella rete illegale utilizzata per la pesca di tonno e pesce spada, ma Furia non ha mai spesso di dimenarsi con forza e, dopo diverse immersioni, è stato perso di vista. Le operazioni per cercare di rimuovere la rete sono state davvero complesse e rischiose, dato che, come spiegato dal biologo marino Carmelo Isgrò, che ha girato anche delle eccezionali riprese del capodoglio, “intervenire con dei coltelli su un animale di 10 metri che si dimena come un pazzo per il dolore ... Leggi su tpi

