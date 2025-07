Antitrust istruttoria su Revolut per messaggi ingannevoli

L'Antitrust mette sotto la lente Revolut, accusata di aver diffuso messaggi ingannevoli sui servizi di investimento e di aver adottato modalità aggressive nella gestione bancaria. Un passo deciso dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che apre un’istruttoria nei confronti di Revolut Group Holdings Ltd, Revolut Bank Uab e Revolut Securities Europe Uab. Martedì 8 luglio si prevedono sviluppi importanti: scopriamo cosa potrebbe cambiare per gli utenti e il mercato finanziario.

Faro dell'Antitrust nei confronti di Revolut che "avrebbe diffuso messaggi ingannevoli dei servizi di investimento offerti e avrebbe impiegato modalità aggressive nella gestione dei servizi bancari". E' quanto si legge in una nota dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha avviato un' istruttoria nei confronti di Revolut Group Holdings Ltd, Revolut Bank Uab e Revolut Securities Europe Uab. Martedì 8 luglio, si legge, i funzionari dell'Autorità, con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi di Revolut Bank Uab, Revolut Digital Assets Europe Ltd e Revolut Ltd. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Antitrust, istruttoria su Revolut per messaggi ingannevoli

