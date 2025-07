Scuola media 39 genitori firmano la lettera | Vogliamo la settimana corta sabato libero per i nostri ragazzi

In un'epoca in cui il benessere e l'equilibrio dei giovani sono al centro dell'attenzione, 39 genitori della scuola media San Domenico di Cesena si uniscono per chiedere una nuova proposta scolastica: una settimana corta dal lunedì al venerdì, lasciando il sabato libero ai loro figli. Questa richiesta nasce dalla volontà di favorire il riposo, la socializzazione e il rendimento degli studenti, garantendo un ambiente più sereno e stimolante. È giunto il momento di ascoltare le esigenze delle famiglie e considerare questa innovativa soluzione.

Sono 39 i genitori degli alunni della scuola media San Domenico di Cesena che scrivono una lettera alla dirigente scolastica per richiedere l'attivazione della "settimana scolastica corta dal lunedi al venerdi". Argomentate le ragioni per le quali si chiede il sabato libero per i ragazzi. Si. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: scuola - media - genitori - lettera

