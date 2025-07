Ecojazz Festival | viaggio musicale tra jazz e memoria

Reggio Calabria si anima con l’attesissimo Ecojazz Festival, un viaggio musicale tra jazz e memoria che invita il pubblico a riscoprire emozioni profonde e ricordi indelebili. La 33ª edizione, intitolata "Per non dimenticare," promette serate indimenticabili, dove note e storia si intrecciano in un’armonia perfetta. Preparatevi a vivere un’esperienza unica: questo festival è molto più di musica, è un vero e proprio viaggio nell’anima.

Reggio Calabria si prepara a riscoprire l’emozione del viaggio musicale tra jazz e memoria: con la 33esima edizione di Ecojazz Festival – Per non dimenticare, organizzato dall’Associazione Zefiro ETS, con la direzione artistica di Giovanni Laganà e la direzione organizzativa di Maria Piccolo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: ecojazz - festival - viaggio - musicale

Dall’11 al 15 di luglio Reggio Calabria unisce popoli e culture con arte e meraviglia: ritorna il festival Ecojazz Vai su Facebook

Ecojazz Festival: viaggio musicale tra jazz e memoria 11 e 12 luglio 2025; Ecojazz 2025: un viaggio musicale dall’alba al tramonto; Ecojazz 2025, un viaggio musicale dall’alba al tramonto: ecco il programma dei concerti a Reggio Calabria.

Ecojazz 2025: un viaggio musicale dall’alba al tramonto - Organizzato dall’Associazione Zefiro ETS, con la direzione artistica di Giovanni Laganà e la direzione organizzativa di Maria Piccolo ... Come scrive reggiotv.it

Estate Reggina, al via la 33ª edizione di Ecojazz Festival. Il programma - “Un viaggio dall’alba al tramonto alla ricerca della bellezza che salverà il mondo” è il filo conduttore tradizionale del festival ... Si legge su citynow.it