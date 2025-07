Bruxelles è ancora una volta la capitale mondiale del turismo congressuale associativo nel 2025

Bruxelles brilla ancora una volta come la capitale mondiale del turismo congressuale associativo nel 2025. Con 388 eventi nel 2024, rappresentando il 7% degli appuntamenti globali, conferma il suo ruolo di epicentro internazionale per incontri e congressi di associazioni no-profit. Quattro anni di leadership testimoniano l’attrattiva e la vivacità di questa città , pronta a continuare a sorprenderci e a rafforzare la sua posizione di riferimento globale nel settore.

Bruxelles si conferma per il quarto anno consecutivo la capitale mondiale del turismo congressuale associativo, conquistando il primo posto nella prestigiosa classifica UIA – Union of International Associations. Con ben 388 eventi e meeting di associazioni no-profit ospitati nel 2024, pari al 7% degli eventi globali, la capitale belga si attesta come punto di riferimento .

Bruxelles sempre più interconnessa e sostenibile - Promuovere Bruxelles come crocevia d’eccellenza per viaggi sostenibili in Europa è possibile, anche obiettivo di European Train Hub ... Lo riporta guidaviaggi.it

Bruxelles premia Julia: "Un progetto da imitare per altre città" - Il commissario europeo elogia l'assistente virtuale di Roma Capitale, per la gestione del turismo durante il Giubileo. Da rainews.it