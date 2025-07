Torna l’estate capricciosa. Dove e quando servirà l'ombrello.

L'estate capricciosa torna a farci visita, portando con sé giornate di sole e improvvisi acquazzoni. Questa nuova fase atmosferica, caratterizzata da correnti settentrionali, ci invita a rivedere i nostri piani: quando e dove sarà necessario l’ombrello? Le condizioni instabili, che si intensificheranno nel fine settimana con temporali frequenti, ci ricordano l’importanza di prepararsi per ogni evenienza. Ma quali sono le cause di questa variabilità climatica?

Da ormai un paio di giorni l'Italia è entrata in una nuova fase atmosferica fatta di quella "normalità" mediterranea ormai dimenticata: nessun anticiclone africano ma soltanto correnti da Nord in grado di spazzare via il caldo record e l'afa, riportare i termometri nelle medie e in alcuni casi al di sotto ma anche tanta instabilità atmosferica che si paleserà soprattutto nel prossimo fine settimana con il ritorno di frequenti temporali. Le cause dell'instabilità. " Una goccia fredda in arrivo da Ovest che si collegherà a un'area depressionaria posizionata a Nord-Est del nostro Paese creando un ponte di spiccata instabilità, in particolare sulle regioni centro-settentrionali", spiega Mattia Gussoni de Ilmeteo.