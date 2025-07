Fatebenefratelli la visita canonica diventa un abbraccio | tre giorni di ascolto speranza e futuro

dell’ospedale si sono animati di un calore autentico, dove ogni gesto e parola hanno rafforzato il legame tra comunità, pazienti e staff. Un’occasione speciale per riscoprire la forza della speranza e immaginare insieme un futuro più solidale e compassionevole. La visita canonica si è conclusa lasciando un’eredità di fiducia e rinnovata determinazione nel cuore di tutti.

Non una semplice visita formale, ma un vero e proprio incontro di famiglia. Si può riassumere così l'atmosfera che ha pervaso l' Ospedale Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli dal 7 al 9 luglio. La Visita Canonica del Superiore Provinciale, Fra Luigi Gagliardotto, si è trasformata in un abbraccio lungo tre giorni, intessuto di sguardi, dialogo sincero e una preghiera che ha unito cuori e intenzioni. I corridoi, solitamente scanditi dai ritmi della cura, si sono animati di un senso di attesa e di festa. Guidata dal calore del Superiore Locale e primo consigliere, Fra Lorenzo Antonio Gamos, l'intera Comunità Ospedaliera ha accolto il Padre Provinciale e Fra Michele Muntemuri non come ispettori, ma come fratelli maggiori venuti a camminare al loro fianco, ad ascoltare le gioie e le fatiche di una missione vissuta in prima linea.