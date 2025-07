Protesta del movimento disoccupati scontri a Napoli

Una protesta spontanea e carica di tensione scuote Napoli: un corteo non autorizzato di disoccupati si è scontrato con le forze dell’ordine davanti al porto, scatenando una battaglia per il diritto a sostegni e incentivi. La rabbia dei manifestanti nasce dalla frustrazione nel tentativo di accedere al click day e ottenere quanto spetta loro. Una mobilitazione che evidenzia con forza le difficoltà di chi lotta ogni giorno per un futuro dignitoso.

Tempo di lettura: 2 minuti Corteo non autorizzato nel centro di Napoli da parte di un gruppo di disoccupati. A scatenare la protesta sarebbe stata la difficoltà di accedere alla piattaforma del click day che determina la graduatoria per l’erogazione di contributi e incentivi. Poco fa si sono verificati scontri con le forze dell’ordine davanti all’ingresso del porto. In piazza sono scesi gli attivisti del Movimento di lotta Disoccupati 7 novembre e del cantiere 167 Scampia. “Oggi abbiamo dato appuntamento a Piazza Plebiscito fuori della Prefettura di Napoli, per far espletare a tutti i disoccupati e le disoccupate, nella massima trasparenza, la procedura del click per accedere al progetto conquistato con 10 anni di dura lotta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Protesta del movimento disoccupati, scontri a Napoli

