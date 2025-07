Fermato dai carabinieri per un controllo; trovato con hashish marijuana e cocaina Ha appena 15 anni Arrestato dai militari a Fondi

Un episodio preoccupante scuote Fondi: un quindicenne è stato arrestato dai Carabinieri durante un controllo, trovato in possesso di hashish, marijuana e cocaina. La comunità si interroga sulle cause di questa vicenda e sulle sfide delle nuove generazioni. Un episodio che evidenzia l'importanza di iniziative di prevenzione e sensibilizzazione per proteggere i giovani e il futuro della nostra città.

L'arresto è avvenuto durante un'operazione di controllo del territorio effettuata dai Carabinieri della Stazione di Fondi. Il giovane, a bordo della sua bicicletta elettrica, è stato fermato in via Placitelli dai militari che, notando il suo stato di nervosismo e agitazione, hanno deciso di procedere con una perquisizione.

