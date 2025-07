CANALE 5 | GLI SHOW CHIUDONO PRIMA STRISCIA C’È VERISSIMO DI SERA APRE AI POLITICI

Canale 5 torna a sorprendere con numerose novità, ma alcune decisioni calano come una sorpresa: gli show chiudono anticipatamente. Tra queste, “Tu Sì Que Vales” saluterà il pubblico a mezzanotte, con 11 puntate invece delle 9 abituali. Una scelta condivisa tra Pier Silvio Berlusconi e Maria De Filippi che potrebbe rivoluzionare il modo di concepire l’intrattenimento in prima serata. Scopriamo insieme cosa ci attende nella nuova stagione televisiva.

Canale 5 si presenta ricca di novità come non succedeva da tempo ma alcune notizie meritano una sottolineatura, a partire dalla chiusura degli show anticipata. Si partirà con Tu Sì Que Vales che di comune accordo tra Pier Silvio Berlusconi e Maria De Filippi, come sottolineato in conferenza stampa di presentazione palinsesti Mediaset, chiuderà a mezzanotte, oltre ad avere 11 puntate rispetto alle 9 della scorsa stagione. “Ne ho parlato tanto con Maria De Filippi – ha spiegato – e abbiamo raggiunto un accordo su un tentativo. Proviamo con ‘Tu Sì Que Vales’ che durerà fino alla mezzanotte”. Se il test funzionerà ai fini dello show e degli ascolti si andrà avanti sugli altri titoli in onda. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5: GLI SHOW CHIUDONO PRIMA, STRISCIA C’È, VERISSIMO DI SERA APRE AI POLITICI

