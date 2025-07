Incidente sul viale Galileo Galilei auto esce di strada e va a sbattere | 53enne in prognosi riservata

Un grave incidente si è verificato ieri sera sul Viale Galileo Galilei, coinvolgendo un'auto che, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada schiantandosi contro un ostacolo fisso. La scena, impressionante, ha lasciato un 53enne in prognosi riservata, mentre i soccorritori sono intervenuti prontamente. La comunità si stringe attorno ai cittadini coinvolti, mentre le forze dell'ordine proseguono nelle indagini per fare luce sulla dinamica dell'accaduto.

Un'auto, con a bordo il solo conducente, per cause in corso di accertamento è uscita di strada sul viale Galileo Galilei andando a sbattere violentemente con un ostacolo fisso.

