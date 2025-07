Calcio femminile Italia all’esame Spagna per conquistare l’accesso ai quarti di finale degli Europei 2025

Domani, alle 21.00 allo stadio ‘Wankdorf’ di Berna, le nostre azzurre affrontano la Spagna in una sfida decisiva per l'accesso ai quarti degli Europei 2025. Dopo un'esordio vittorioso e un pareggio amaro, il destino è nelle loro mani: vincere o pareggiare significherebbe qualificarsi. Le ragazze di Andrea Soncin sono pronte a dare il massimo per scrivere un nuovo, brillante capitolo nel calcio femminile italiano. Sarà necessario...

Esame di spagnolo per la Nazionale italiana di calcio femminile domani (ore 21.00), allo stadio ‘Wankdorf’ di Berna (Svizzera). Ultima sfida per le azzurre nella fase a gironi degli Europei 2025 in terra elvetica. Dopo la vittoria all’esordio contro il Belgio, è arrivato un pari un po’ amaro contro il Portogallo che non ha permesso alla formazione allenata da Andrea Soncin di staccare il biglietto per i quarti di finale. Sarà necessario affrontare le campionesse del mondo in carica e, per evitare di stare a fare i conti con la differenza reti, servirà ottenere un risultato positivo (vittoria o pareggio). 🔗 Leggi su Oasport.it