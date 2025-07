Brasile nel mirino di Trump | dazi al 50% è duello tariffario con Lula

Tensione ai massimi livelli tra Stati Uniti e Brasile: Trump svela un nuovo fronte di guerra commerciale con un’accusa diretta all’attuale governo di Lula, annunciando dazi del 50% sui prodotti brasiliani. Questa mossa rappresenta molto più di una semplice disputa economica, aprendo uno scontro che potrebbe avere ripercussioni su scala globale. Ma cosa si nasconde dietro questa escalation? Scopriamolo nel dettaglio.

E’ scontro totale tra Donald Trump e Inacio Lula da Silva. Ieri, il presidente americano ha pubblicato una lettera in cui ha annunciato dazi al 50% sui prodotti importati dal Brasile. Differentemente dalle altre “tariffe reciproche”, in questo caso l’inquilino della Casa Bianca ha giustificato la propria mossa, andando al di là delle sole questioni commerciali. Trump ha infatti mosso accuse all’attuale governo brasiliano, parlando non solo della censura ai social media americani ma anche del processo a Jair Bolsonaro, definendolo una “caccia alle streghe che dovrebbe cessare immediatamente”. Non solo. 🔗 Leggi su Panorama.it