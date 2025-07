Serata di musica in Arena Plautina in concerto la Wind Symphony Orchestra

Venerdì 11 luglio, l’Arena Plautina di Sarsina si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con la serata di musica in grande stile. La Wind Symphony Orchestra del Conservatorio “Maderna-Lettimi”, diretta dal maestro Marco Lugaresi, porterà melodie coinvolgenti, accompagnate da due solisti di fama internazionale: Filippo Pantieri al pianoforte e Bostjan Lipovsek al corno. Un evento imperdibile per gli amanti della buona musica, che promette di incantare il pubblico fino all’ultima nota.

