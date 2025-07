Golf Genesis Scottish Open al via | 4 italiani tra i big mondiali

Il Genesis Scottish Open sta per prendere il via, un evento imperdibile nel circuito Rolex Series del DP World Tour 2025. Con otto dei migliori dieci giocatori al mondo e quattro talentuosi italiani – Molinari, Manassero, Laporta e Migliozzi – lo spettacolo è garantito. Un montepremi di 9 milioni di dollari, pass per il The Open e tantissima emozione fanno di questo torneo uno dei più attesi dell’anno. Il golf mondiale si prepara a regalare magie sul green.

Nel torneo di golf Rolex Series, organizzato in combinata da DP World e PGA Tour, in campo F. Molinari, Manassero, Laporta e Migliozzi. Otto tra i migliori dieci giocatori al mondo, un montepremi di 9.000.000 di dollari, gli ultimi tre posti per il The Open, quattro azzurri e molto altro. Promette spettacolo il Genesis Scottish Open, secondo torneo delle Rolex Series del DP World Tour 2025 organizzato in combinata, per il quarto anno consecutivo, con il PGA Tour.

