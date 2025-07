PALINSESTI MEDIASET 2025 | L’OFFERTA AUTUNNALE DI CANALE 5 ITALIA 1 E RETE 4

Mediaset svela il suo palinsesto autunnale 2025, promettendo un mix irresistibile di intrattenimento, serie, film e informazione su Canale 5, Italia 1 e Rete 4. La programmazione si conferma solida e coinvolgente, con ritorni attesi e nuove produzioni pensate per catturare ogni pubblico. Scopriamo insieme le novità e i classici che accompagneranno i telespettatori italiani in questa stagione. Ecco tutto ciò che aspettarsi per un autunno all'insegna della qualità e della varietà .

Mediaset ha presentato alla stampa l’offerta editoriale per l’autunno 2025. Ecco nel dettaglio l’offerta di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 tra intrattenimento, serie, film e informazione. Daytime Canale 5 Si va verso la conferma di tutto il blocco daytime: alle 8:40 circa torna Mattino 5 News, mentre alle 11:00 le cause di Forum con Barbara Palombelli. Al primo pomeriggio le leggendarie soap, mentre alle 14:45 il people-show Uomini e Donne con Maria De Filippi. E ancora Amici e il nuovo Pomeriggio 5 con la conduzione di Gianluigi Nuzzi e una presenza femminile non ancora ufficializzata. In preserale troveremo Sarabanda con Enrico Papi (dal 21 luglio). 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PALINSESTI MEDIASET 2025: L’OFFERTA AUTUNNALE DI CANALE 5, ITALIA 1 E RETE 4

PALINSESTI MEDIASET 2025: L'OFFERTA AUTUNNALE DI CANALE 5, ITALIA 1 E RETE 4

