Fatture false e crediti inesistenti | sequestri per 26 milioni nel Casertano 20 indagati

In un'operazione che scuote il mondo finanziario e imprenditoriale, le forze dell'ordine hanno sequestrato 26 milioni di euro tra fatture false e crediti inesistenti nel Casertano. Un blitz senza precedenti che ha coinvolto 20 indagati, rivelando un sistema di frode complesso e ben orchestrato. La lotta all'evasione e alla criminalità economica si intensifica: ecco cosa c’è dietro questa importante operazione.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesso dal G.I.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura della Repubblica, fino alla concorrenza della somma di oltre 26.500.000 di euro nei confronti di 20 soggetti, responsabili, a vario titolo, dei reati di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, indebite compensazioni di crediti d’imposta inesistenti, di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e di riciclaggio dei proventi illeciti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fatture false e crediti inesistenti: sequestri per 26 milioni nel Casertano, 20 indagati

In questa notizia si parla di: fatture - false - crediti - inesistenti

