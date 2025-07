Mercato Juventus rivoluzione in attacco! David è l’unica certezza | la situazione di Vlahovic Kolo Muani Milik e… Ci sono novità

Il mercato della Juventus si infiamma con una vera e propria rivoluzione in attacco: Jonathan David si conferma l’unica certezza, ma molte domande restano aperte su Vlahovic, Kolo Muani e Milik. La squadra bianconera si prepara a una fase cruciale, cercando di definire il volto del reparto offensivo per la prossima stagione. Ecco tutte le novità sul fronte attaccanti, tra trattative in corso e possibili sorprese...

Mercato Juventus, rivoluzione in attacco: il punto su chi farà parte dei bianconeri nel reparto offensivo. Il mercato Juventus si trova a dover risolvere alcune situazioni delicate nel reparto offensivo, mentre si prepara a entrare nella fase più calda del calciomercato. Con Jonathan David già acquisito come l'unica certezza per il futuro attacco bianconero, restano ancora delle incertezze su altre operazioni, tra cui la permanenza di Dusan Vlahovic. Come riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore serbo non ha intenzione di rinnovare il contratto e sembra determinato a giocare l'ultimo anno prima di diventare svincolato.

In questa notizia si parla di: juventus - mercato - rivoluzione - attacco

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - La dirigenza della Juventus intensifica le strategie di mercato, puntando a rinforzare l'attacco con nuovi talenti.

La strategia della Juventus sul mercato è ormai chiara: si lavora con priorità su trequarti e attacco. Non solo per rinforzare, ma per mandare un segnale chiaro a chi non rientra più nel progetto. Oggi è il giorno di Jonathan David, operazione che apre di fatto

Pronta la rivoluzione in attacco Cosa può succedere in estate

