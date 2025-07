Disponibilità e prezzi Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7

Il 9 luglio, Samsung ha svelato i suoi innovativi Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7, insieme ai nuovi Galaxy Watch8, durante un evento a New York ricco di fascino e anticipazioni. Con dettagli tecnici, data di lancio e prezzi già annunciati, l’azienda offre opportunità imperdibili in prevendita. La prevendita, partita il giorno della presentazione, continuerà fino al...

Il 9 luglio Samsung ha presentato i suoi nuovi piegevoli Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7 con un evento da New York che ha visto l’arrivo anche dei nuovi Galaxy Watch8. Oltre ad aver fornito i dettagli tecnici dei nuovi dispositivi, l’azienda sudcoreana ha fornito dettagli sulla data di rilascio e sul prezzo con le consuete offerte per chi effettua l’acquisto in prevendita. Prevendita partita il giorno della presentazione e andrà avanti fino al 22 luglio, giorno dell’inizio della vendita ufficiale. Samsung Galaxy Z Fold7 ufficiale: è ultra sottile, One UI 8 e Android 16. Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7: prezzi e disponibilità. 🔗 Leggi su Pantareinews.com