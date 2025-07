Malore improvviso in bici | due angeli della strada gli salvano la vita

Un pomeriggio come tanti, un dramma improvviso sconvolge Gussago: un uomo di 73 anni si accascia per un arresto cardiaco durante una pedalata. In un istante, due angeli della strada – una giovane ragazza e una volontaria del Soccorso Pubblico Franciacorta – si trasformano in eroine, iniziando un battito di speranza con un massaggio cardiaco tempestivo. La loro prontezza e solidarietà hanno fatto la differenza, dimostrando che il coraggio può salvare vite in qualsiasi momento.

Succede tutto in pochi secondi, durante una gita in bici a Gussago. Un uomo di 73 anni si accascia all'improvviso: arresto cardiaco. Sembra finita, ma due passanti – una ragazza e una volontaria del Soccorso Pubblico Franciacorta – si trasformano nei suoi angeli custodi. Massaggio cardiaco. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

