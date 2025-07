Media' Doha a IsraeleHamas prepara rapiti a possibile rilascio'

Mentre i negoziati a Doha per un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi entrano nel quinto giorno, il Qatar trasmette un messaggio di speranza: l’organizzazione prepara la possibile tregua e sta predisponendo gli ostaggi al rilascio. Un passo importante che potrebbe segnare un punto di svolta nel conflitto, ma ancora alcuni ostacoli devono essere superati per raggiungere una soluzione duratura.

Mentre i negoziati a Doha per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio dei rapiti sono entrati nel quinto giorno, il Qatar ha trasmesso un messaggio positivo a Israele: "L'organizzazione si sta preparando per una possibile tregua e predispone gli ostaggi per il rilascio". Lo riferisce Channel 12. Nel messaggio, il Qatar segnala anche che "gli ultimi ostacoli devono essere colmati". 🔗 Leggi su Quotidiano.net