Monaco | SEA Index e ATMOSUD affrontano la nuova frontiera integrando le emissioni atmosferiche nei parametri di sostenibilità dei superyacht

In un’epoca in cui la sostenibilità diventa prioritaria, Monaco Sea Index e Atmosud innovano il settore nautico integrando le emissioni atmosferiche nei parametri di valutazione dei superyacht. Questa collaborazione strategica segna un passo fondamentale verso la decarbonizzazione del settore, promuovendo pratiche più responsabili e trasparenti. La loro sinergia aprirà nuove frontiere di tutela ambientale, offrendo un modello che coniuga lusso e rispetto per il pianeta. La sfida è lanciata: un futuro più verde…

In un passo storico verso la decarbonizzazione del settore nautico, AtmoSud, l'osservatorio regionale per la qualità dell'aria della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, e la SEA Index Superyacht Eco Association, il riferimento ambientale con sede a Monaco per i superyacht, hanno annunciato una collaborazione strategica per sviluppare una solida metodologia volta a misurare e integrare le emissioni inquinanti nel quadro di certificazione SEA Index. La partnership rappresenta una prima assoluta per il settore nautico, grazie all'inclusione nel sistema imparziale di valutazione ambientale dei superyacht SEA Index delle emissioni di particolato (PM) e ossidi di azoto (NOx), due inquinanti regolamentati che contribuiscono all'inquinamento atmosferico marino e costiero.

