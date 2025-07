Lavrov a Kuala Lumpur per vertice Asean previsto incontro con Rubio

A Kuala Lumpur, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov si presenta al vertice ASEAN in un contesto di tensione internazionale crescente. L'incontro con il Segretario di Stato americano Marco Rubio promette di essere uno dei momenti più delicati, mentre Mosca intensifica le sue operazioni in Ucraina. In un clima di tensione globale, ogni passo nella capitale malese potrebbe avere ripercussioni significative sulla scena mondiale. La diplomazia internazionale si gioca una partita cruciale tra dialogo e conflitto.

Kuala Lampur, 10 lug. (askanews) - L'arrivo del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov a Kuala Lumpur, in Malesia per il vertice dell'Asean. Lavrov dovrebbe anche incontrare il Segretario di Stato americano Marco Rubio, a margine del summit con i ministri degli Esteri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, proprio mentre Mosca ha lanciato un attacco pesante sull'Ucraina. I raid russi su Kiev hanno ucciso almeno due persone e provocato una dozzina di feriti, ha dichiarato l'amministrazione militare della città , dopo aver avvertito dell'arrivo di missili. I giornalisti della France presse a Kiev hanno sentito forti esplosioni riecheggiare sulla città per tutta la notte e hanno visto i lampi dei sistemi di difesa aerea illuminare il cielo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lavrov a Kuala Lumpur per vertice Asean, previsto incontro con Rubio

