' Non fui gentile fui Gentileschi' Debora Caprioglio nei panni della pittrice rivoluzionaria

Il Plautus Festival continua a incantare l'estate romagnola, portando sulla scena il meglio del teatro contemporaneo. Sabato 12 luglio, nella suggestiva cornice di Piazzetta Lucio Pisone, Debora Caprioglio vestirà i panni della pittrice rivoluzionaria Artemisia Gentileschi in "Non fui gentile, fui Gentileschi". Un omaggio passionale e coinvolgente che celebra il talento e la forza di una delle artiste più iconiche del Seicento, lasciandoci con il desiderio di scoprire ancora di più la sua straordinaria storia.

