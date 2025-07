Protesta disoccupati nel centro di Napoli | scontri con le forze dell' ordine

Nel cuore pulsante di Napoli, un corteo non autorizzato di disoccupati ha scatenato forti tensioni con le forze dell'ordine, alimentando un malcontento diffuso. La protesta, motivata dall’impossibilità di accedere alla piattaforma del Click Day, mette in luce le fragilità di un sistema che non riesce a rispondere alle esigenze di chi cerca una speranza di ripartenza. Una vicenda che richiede attenzione e soluzioni urgenti per ricucire il senso di fiducia e dignità .

Corteo non autorizzato nel centro di Napoli da parte di un gruppo di disoccupati. A scatenare la protesta sarebbe stata la difficoltà di accedere alla piattaforma del click day che.

Protesta del movimento disoccupati, scontri a Napoli - Una protesta spontanea e carica di tensione scuote Napoli: un corteo non autorizzato di disoccupati si è scontrato con le forze dell’ordine davanti al porto, scatenando una battaglia per il diritto a sostegni e incentivi.

