Gongola l’Equipe | Mbappé e il Real umiliati ma almeno il francese ora può andare in vacanza

Il sipario si apre su un calcio che sorprende e delude, dove Mbappé e il Real Madrid subiscono una batosta memorabile, mentre altri talenti si preparano a conquistare il mondo. La scena è pronta per nuovi protagonisti, e il panorama calcistico si rinnova con emozioni e colpi di scena. Ma alla fine, chi resterà al top? Il futuro riserva ancora molte sorprese...

Kylian Mbappé le ha prese di santa ragione insieme a tutto il Real Madrid ieri sera contro il Paris Saint Germain. Letteralmente ingiocabile. La sua stagione, scrive l’Equipe, si è allontanata molto da quella che sarebbe dovuta essere o da quella che tutti si aspettavano. È finito in un tridente con Vinicius e Rodrygo ma non ha vinto nulla. Kvaratskhelia, Doué e Dembélé stanno per vincere tutto. Il calcio oltre le figurine. (Equipe). Lo scrive l’Equipe: “ Al termine di questa stagione infinita – che non assomigliava necessariamente a quella che aveva immaginato la scorsa estate – Kylian Mbappé deve trovare soddisfazione dove può. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it