Flessibilità giovani e inclusione | cosa prevede il piano pensioni Inps per il 2030

L'INPS si appresta a rivoluzionare il sistema pensionistico italiano con il Piano Pensioni 2030, un progetto ambizioso che punta a favorire la flessibilità per i giovani e a promuovere l'inclusione sociale. Con il Libro Bianco Pensioni 2030, l’istituto mira a creare un futuro più equo e sostenibile, rispondendo alle sfide di un’epoca in rapido cambiamento. Scopriamo insieme cosa prevede questa importante riforma.

L’Istituto nazionale di previdenza sociale si prepara a imprimere una svolta nella discussione sulle pensioni. Non si tratta più solo di gestire l’eredità di misure transitorie, ma di disegnare un assetto stabile e proiettato al futuro. Il cantiere è aperto, e il progetto ha già un nome: Libro Bianco Pensioni 2030. L’annuncio è arrivato dalla direttrice generale dell’Inps, Valeria Vittimberga, che ha descritto il documento come un’iniziativa aperta al confronto con imprese, parti sociali e terzo settore. L’obiettivo? Costruire un sistema previdenziale più dinamico, inclusivo e sostenibile. Il tramonto delle formule temporanee. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Flessibilità, giovani e inclusione: cosa prevede il piano pensioni Inps per il 2030

In questa notizia si parla di: pensioni - inps - flessibilità - giovani

