Mattel firma la nuova Barbie con diabete di tipo 1 ispirata alla modella Lila Moss | un passo verso inclusione e sotenibilità

D opo Barbie con vitiligine, sindrome di Down, protesi, disabilità motorie e uditive, arriva Barbie con diabete di tipo 1: l’ultima invenzione firmata Mattel — collezione Barbie Fashionistas 2025 — ispirata a Lila Grace Moss, modella e figlia di Kate Moss, affetta da diabete dall’adolescenza. Si chiama sempre Barbie, ma questa volta indossa un microinfusore per l’insulina alla vita, un cerotto per il monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sul braccio e porta con sé una borsetta con gli strumenti indispensabili per la gestione quotidiana del diabete di tipo 1. Non più solo un giocattolo senza tempo, ma un vero simbolo di inclusività. 🔗 Leggi su Iodonna.it