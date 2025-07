GaE 2025 26 pubblicate le graduatorie ad esaurimento per il 50% dei ruoli IN AGGIORNAMENTO

Le graduatorie ad esaurimento (GaE) 2025/26 sono state finalmente pubblicate, offrendo una possibilità concreta per il 50% dei ruoli nelle province interessate. Questa novità rappresenta un'opportunità importante per docenti e aspiranti, poiché permette di accedere a posizioni prima riservate alle graduatorie ordinarie o ai concorsi. Ma cosa comporta questa pubblicazione? Scopriamolo insieme, perché le opportunità non finiscono qui.

Le GaE sono le graduatorie ad esaurimento dalle quali è possibile attribuire il 50% dei ruoli assegnati alla singola provincia. Se le GaE sono esaurite, i posti passano al concorso. L'articolo GaE 202526, pubblicate le graduatorie ad esaurimento per il 50% dei ruoli IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Le graduatorie ad esaurimento GAE 2025/26 sono state pubblicate, offrendo il 50% dei ruoli in aggiornamento e aprendo nuove opportunità per i docenti.

