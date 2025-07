Cinque villette allacciate abusivamente alla rete idrica | denunciati i proprietari

In un'operazione che mette in luce l'importanza della legalità, i carabinieri di Belpasso hanno scoperto cinque villette allacciate abusivamente alla rete idrica, denunciando quattro uomini e una donna. Questi comportamenti non solo violano le normative, ma mettono a rischio le risorse pubbliche. La lotta all'illegalità nell'uso delle infrastrutture è fondamentale per tutelare il bene comune e garantire un servizio equo a tutti.

I carabinieri di Belpasso hanno denunciato quattro uomini di età compresa tra i 36 e i 52 anni ed una donna di 39 con l'accusa di furto aggravato d'acqua, dopo aver constato l'allaccio irregolare alla rete idrica. L’accertamento del reato è avvenuto nella zona di via Giordano Bruno, alla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

