Settimana meteo inaspettata | sole controllato e instabilità tattica in arrivo in Italia!

Prepariamoci a una settimana meteorologica all'insegna di sorprese: il sole sarà controllato, ma l’instabilità si farà sentire nel weekend. Roma e tutta Italia godranno di un clima generalmente stabile grazie all’azione di un anticiclone in rafforzamento, con temperature in leggero aumento. Tuttavia, le variazioni atmosferiche ci riservano qualche sorpresa. Scopriamo insieme cosa aspettarci nei prossimi giorni, perché il meteo non smette mai di stupirci!

Roma - Tra alta pressione efficace e correnti fresche, la settimana vedrà bel tempo diffuso, aumento dell'instabilità nel weekend, e caldo equilibrato su molte regioni. Da giovedì 10 a venerdì 11 luglio, l'Italia sarà sotto l'egida di un anticiclone in graduale rafforzamento: cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi sui rilievi, senza piogge significative. Le temperature aumenteranno leggermente, con massime tra 25 e 32?°C a seconda delle latitudini e delle zone montane. Giovedì 10 luglio • Nord: bel tempo garantito, qualche nube sparsa sulle montagne; massime tra 25–29?°C; • Centro: asciutto e soleggiato, con innocui annuvolamenti appenninici; massime fino a 30?°C; • Sud: chiaro e ventilato, con cielo sereno sui monti e venti leggeri; massime 26–30?°C.

