Emanato il dispositivo del traffico per i festeggiamenti in onore di San Vitale

In vista dei solenni festeggiamenti in onore di San Vitale, è stato ufficialmente emanato il dispositivo del traffico per garantire sicurezza e ordine durante le celebrazioni di sabato 12 e domenica 13 luglio. Le disposizioni prevedono restrizioni alla sosta e al traffico in specifici tratti della via San Vitale, assicurando una riuscita senza intoppi. Ecco cosa c’è da sapere per muoversi senza stress durante questi giorni di festa.

E' stato emanato il dispositivo del traffico che vigerà in occasione dei festeggiamenti civili e religiosi in onore di San Vitale in programma sabato 12 e domenica 13 luglio. L'ordinanza prevede: – l'istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta lungo via San Vitale, limitatamente al tratto compreso tra il civico 89 e l'innesto sulla strada provincia via Vitulanese, nei giorni di sabato 12 e domenica 13 luglio dalle ore 19:30 alle ore 24:00; – l'istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta lungo la strada provinciale via Vitulanese su ambo i lati della carreggiata, nel tratto compreso tra il civico il civico 96 e il civico 109, nei giorni di sabato 12 e domenica 13 luglio dalle ore 19:30 alle ore 24:00; – chiusura al traffico veicolare di via San Vitale, limitatamente al tratto tra l'incrocio con via Santa Caterina e l'innesto sulla strada provinciale via Vitulanese, nella serata di domenica 13 luglio, a partire dalle ore 19:30 fino ad avvenuta conclusione della solenne processione religiosa in onore di San Vitale.

