Pochi partecipanti riaprono le candidature per il collegio sindacale di Chieti Solidale

Sei interessato a contribuire alla trasparenza e alla buona gestione di Chieti Solidale? Pochi partecipanti hanno risposto alla prima chiamata, quindi i termini sono stati riaperti per assicurare una rappresentanza più ampia e qualificata. Questa è un’opportunità unica per professionisti e cittadini di farsi ascoltare e fare la differenza nel collegio sindacale. Non perdere l’occasione: il futuro di Chieti dipende anche da te!

Sono stati riaperti i termini per la nomina del collegio sindacale di Chieti Solidale. Il precedente avviso pubblico, infatti, è scaduto due giorni fa, ma entro il termine stabilito sono giunte solo 19 candidature. Per questo, si è "ravvisata la necessità di riaprire i termini della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

