La scaletta del concerto di Yoga Radio Bruno Estate a Modena | l’ordine dei cantanti e gli orari

Preparati a vivere una serata indimenticabile all'insegna di musica e benessere: questa sera, giovedì 10 luglio 2025, piazza Roma a Modena ospiterà la prima delle due emozionanti finali dello Yoga Radio Bruno Estate. Ecco la scaletta con l’ordine dei cantanti e gli orari per non perdere nemmeno un minuto di questo spettacolo unico. Continua a leggere e scopri tutto il programma di questa imperdibile serata!

