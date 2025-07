Problemi di igiene e cibi scaduti | doppia stangata dei Nas

Una stangata da mille euro: è quella giunta dai carabinieri del Nas di Trento a un ristorante cinese in val di Non, per gravi carenze igienico-sanitarie. Durante il sopralluogo, i militari hanno riscontrato mancanza di indicazioni sugli allergeni nel menù, utilizzo di bidoni dei rifiuti e cibi scaduti, evidenziando una situazione che mette a rischio la salute dei clienti. La vicenda sottolinea l’importanza di controlli rigorosi per garantire sicurezza e qualità alimentare.

