ASCOLTI TV 9 LUGLIO 2025 | LE EMOZIONI DI PSG-REAL MADRID 21,8% TRA BLA BLA BABY 12% E L’ULTIMA DI CHI L’HA VISTO 10,2%

Mercoledì 9 luglio 2025 si è rivelato un giorno ricco di emozioni televisive, con eventi che hanno catturato l’attenzione di milioni di spettatori. Dal battesimo del Mondiale per Club tra PSG e Real Madrid alle appassionanti repliche di Rocco Schiavone, i dati degli ascolti riflettono la passione e l’interesse del pubblico italiano. Scopriamo insieme come sono andate le performances delle trasmissioni più seguite della serata.

ASCOLTI TV 9 LUGLIO 2025 • Mercoledì •. Gli ascolti tv di mercoledì 9 luglio 2025 con il Mondiale per Club, Bla Bla Baby, Chi l’ha Visto? e le repliche di Rocco Schiavone 3. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I 24H – 2337 33.99 PT – 5677 34.74 M E D I A S E T 24H – 2660 38.70 PT – 6695 40.96 Tg1 Mattina Estate – 582 18.50 Tg1 – 925 22.90 UnoMattina Estate – 698 18.20 Camper in Viaggio – 926 18.60 Camper – 1522 17.40 Tg1 + Economia – x + 2317 20.90 La Volta Buona Estate (R) – 1091 12.00 La Volta Buona Special – 840 11.00 Tg1 – 943 12.90 Pres. Estate in Diretta – 1005 13.60 Estate in Diretta (17:44) – 1247 16. 🔗 Leggi su Bubinoblog