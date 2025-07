Cina | mercato auto registra forte crescita a gen-giu

Il mercato automobilistico cinese si conferma protagonista di una straordinaria crescita nei primi sei mesi del 2023. Con produzioni e vendite in aumento a doppia cifra, l’entusiasmo per il settore continua a crescere, riflettendo un consumo interno robusto e una ripresa economica sostenuta. Questi dati indicano chiaramente che la Cina resta un punto di riferimento globale nel settore auto, aprendo nuove opportunità e sfide per gli investitori e i produttori.

La produzione e le vendite di auto in Cina hanno registrato aumenti a due cifre nella prima meta' dell'anno, segno di un consumo interno vivace nella seconda economia mondiale, hanno mostrato oggi i dati della China Association of Automobile Manufacturers. La produzione di auto del Paese ha totalizzato 15,62 milioni di unita' nel periodo, con un aumento del 12,5% rispetto a un anno fa, mentre le vendite di auto sono cresciute dell'11,4%, raggiungendo 15,65 milioni di unita'. In particolare, la produzione di veicoli a energia nuova e' aumentata del 41,4% su base annua, raggiungendo quasi 6,97 milioni di unita' nei primi sei mesi, mentre le vendite sono aumentate del 40,3% anno su anno, raggiungendo circa 6,94 milioni di unita'.

