Uccide a coltellate la madre poi si suicida buttandosi dall’ottavo piano

Una tragedia sconvolge Milano: un uomo di 44 anni si è tolto la vita dall’ottavo piano di un edificio in via Scheiwiller, poco dopo aver ucciso la madre al secondo piano. La scena, drammatica e agghiacciante, ha lasciato tutti senza parole. A scoprirlo, i testimoni che hanno assistito alla terribile scena e i soccorritori intervenuti sul luogo. La comunità si interroga su quanto accaduto e sulle ragioni di questa tragedia familiare.

Alcuni testimoni lo hanno visto mentre si gettava dall’ottavo piano di un palazzo in via Scheiwiller, Corvetto, zona a sud di Milano. Erano le 8.30. Sull’asfalto è stato recuperato senza vita dai soccorritori, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Lui, 44 anni, si è gettato dall’ottavo piano dove, secondo quanto ricostruito finora, era salito dopo avere ucciso la madre, il cui appartamento era al secondo piano. A scoprirlo, dopo l’allarme per il suicidio, sono stati gli agenti della polizia insieme ai vigili del fuoco che una volta entrati in casa hanno trovato la donna, di 73 anni, deceduta e con evidenti segni di violenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it