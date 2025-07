Unicef 70% dei bambini ucraini senza accesso ai servizi di base

Il drammatico rapporto dell'Unicef rivela un quadro sconvolgente: il 70% dei bambini ucraini, ovvero 3,5 milioni di giovani vite, vive senza accesso ai servizi fondamentali come cibo e rifugio. Questo aumento della deprivazione materiale e il crollo del 35% delle nascite sono segnali inquietanti di una crisi umanitaria senza precedenti. È essenziale agire subito per invertire questa terribile tendenza e proteggere il futuro dei più vulnerabili.

Il 70% dei bambini in Ucraina, 3,5 milioni di persone, non ha accesso a beni e servizi essenziali quali cibo e rifugio, secondo un recente rapporto dell' Unicef, che segnala fra l'altro un crollo del 35 per cento della natalità . La percentuale di bambini in condizioni di " deprivazione materiale " - osserva l'agenzia dell'Onu per l'infanzia - è aumentata rispetto al 18% circa del 2021, prima dell'escalation della guerra nel febbraio 2022. Mancano loro abbigliamento adeguato, riscaldamento domestico e materiali scolastici. La guerra depriva i bambini degli standard minimi di vita e influisce sul loro sviluppo a lungo termine, sull'istruzione, sulla salute e sulle opportunità future. 🔗 Leggi su Quotidiano.net