Gaffe di Trumpsi complimenta con presidente Liberia per inglese

Durante un incontro alla Casa Bianca, Donald Trump si è lasciato sfuggire un commento inaspettato, complimentandosi con il presidente liberiano Joseph Boakai per la sua padronanza dell'inglese. La domanda, un po' imbarazzante, ha suscitato sorrisi e risate tra i presenti, rivelando come anche i leader mondiali possano cadere in gaffe divertenti. Ma dietro questa battuta si cela una storia più profonda sulla Liberia, la prima repubblica africana...

Il presidente Donald Trump, nell'incontro di ieri con cinque presidenti africani alla Casa Bianca, si è complimentato con il presidente liberiano Joseph Boakai per la sua padronanza dell'inglese. "Complimenti, un ottimo inglese davvero, dove ha studiato?", ha chiesto il presidente Usa. Boakai ha riso educatamente, in imbarazzo, evitando di dire che l'inglese è la lingua ufficiale della Liberia visto che la più antica repubblica africana fu fondata nel 1822 da schiavi americani liberati con l'obiettivo di reinsediare i neri liberi in Africa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaffe di Trump,si complimenta con presidente Liberia per inglese

In questa notizia si parla di: presidente - inglese - trump - liberia

Usa, gaffe di Trump con presidente Liberia Bokai: “Inglese perfetto, dove lo ha imparato?”, ma è lingua ufficiale dello Stato liberiano – VIDEO - Nel mondo della diplomazia, anche le parole più innocenti possono creare scompiglio. Ricordate l’epica gaffe di Trump con il presidente liberiano Bokai? Immaginate un momento in cui, durante un pranzo ufficiale alla Casa Bianca, le barriere linguistiche e le differenze culturali si intrecciano, dando vita a un episodio memorabile.

Trump che chiede al presidente della Liberia Boaki dove abbia imparato l'inglese come un italiano medio qualsiasi che ti fa i complimenti per "come parli bene l'Italiano" solo perché il colore della pelle non corrisponde la tua lingua (anche se sei nata a Terraci Vai su X

trump liberia complimenti presidente inglese lingua ufficiale; La gaffe di Trump al presidente della Liberia: “Ottimo inglese!” Ma è la lingua ufficiale del Paese; Trump: Complimenti per l'inglese al presidente della Liberia, la cui lingua ufficiale è l'inglese.

Gaffe di Trump,si complimenta con presidente Liberia per inglese - Il presidente Donald Trump, nell'incontro di ieri con cinque presidenti africani alla Casa Bianca, si è complimentato con il presidente liberiano Joseph Boakai per la sua padronanza dell'inglese. quotidiano.net scrive

La gaffe di Trump al presidente della Liberia: “Ottimo inglese!” Ma è la lingua ufficiale del Paese - Durante un incontro ufficiale, Donald Trump si è congratulato con il presidente liberiano Joseph Boakai per il suo "ottimo inglese", ignorando che proprio l’inglese è la lingua ufficiale della Liberia ... Lo riporta la7.it